شاب يقود الدراجة برأسه أمام مسجد مصطفى محمود (صور)

استعرض أحد الشباب أمام مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين مهارته في قيادة الدراجة الهوائية رافعًا قدميه إلى الأعلى ورأسه عند الكرسي عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.



وأدى عشرات الآلاف من المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك منذ قليل بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة، ومديرية أمن الجيزة.



وشهد محيط مسجد مصطفى محمود زحاما شديدا من المحتفلين، وسط تواجد أمني لقوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف، لتأمين الصلاة والاحتفالات.