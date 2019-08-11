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الثقافة

"ثقافة الإسكندرية" تناقش العنف ضد المرأة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:24 ص
جريدة الدستور
حسام الضمرانى
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "العنف ضد المرأة" بقصر ثقافة الشاطبي بفرع ثقافة الإسكندرية ضمن نشاط بيت ثقافة رشدي، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بإدارة شرق التعليمية، تحدثت خلالها دكتور الصحة النفسية حنان الوراقى، عن أنواع العنف الذى تواجهه المرأة فى المجتمع، وخاصة العنف الجسدي واللفظى الذى يشمل الشتائم والإحتقار والتهديد والذى بدوره يؤثر على المرأة التى يرتبط صلاح شأنها بصلاح المجتمع كله، كما أوضحت أسباب العنف ومنها انتشار الجهل وتدني مستوى التعليم فى بعض المجتمعات والدوافع النفسية النابعة من التربية غير السوية.

وأقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "لماذا فرضت الأضحية" تناول خلالها الشيح محمد يوسف مفهوم الأضحية موضحا أنها من شعائر الإسلام المشروعة وتذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى حتى أخر أيام التشريق، كما أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "متحف المجوهرات" تحدثت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية عن تاريخ إنشاء المتحف وأهم مقتنياته والمشغولات الذهبية الموجودة به بداية من عهد محمد علي باشا حتى عهد الملك فاروق.

كما نظم بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان "ثقافة العرب في زمن الميديا" بجمعية مدبر الأمور الخيرية، تحدثت خلالها مسئول مكتبة العامة عن دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الواقع العربي وتشكيل فكر وثقافة المجتمعات.

وقدمت فرقة فنون متحدي الإعاقة التابعة لقصر ثقافة الشاطبي عرضا فنيا بقيادة كابتن مصطفى جابر ضمن فعاليات معرض الكتاب الصيفي، تضمن مجموعة متنوعة من التابلوهات منها رسالة، الصعيدي والحصان، والفرح الأسكندراني.

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