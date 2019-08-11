صور.. قصور الثقافة تحتفل باليوم العالمي للشباب

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى" بالقصر حاضرها فتحى نجم، وتحدث عن أهمية وعى الشباب بتاريخ وطنهم ويجب الإهتمام ورعاية الشباب لانهم هم بناة الغد؛ يأتى ذلك فى إطار ااحتفال باليوم العالمى للشباب،.



وأقام بيت ثقافة الضبعية حوار ثقافى بعنوان "دور الشباب فى تقدم المجتمع" أدار الحوار مدير الموقع، وفى إطار الإحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك، نظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق ورشة فنية بعنوان "خروف العيد"، كما نظمت مكتبة ابو صوير ومكتبة السبع أبار ورشة فنية لرسوم اﻷطفال عن خروف العيد، واعد بيت ثقافة التل الكبير مناقشة كتاب "قناة السويس" تأليف فتحى رزق، ونظمت مكتبة على الراعى مسابقة فى القراءة الحرة بين الأطفال ومناقشتها مع مسئول المكتبة.



ونظم قصر الثقافة عرضا فنيا مميزا لفرقة الموسيقى العربية قدمت من خلاله مجموعة من اﻷغانى الرائعة من الزمن الجميل، بينما نظم بيت ثقافة القنطرة شرق مجموعة من اﻷنشطة المتنوعة حيث أقام نادى الأدب أمسية شعرية بإستضافة الشاعر عبدالله الهادى والشاعر على نظير وتم تدريب الأطفال على القاء الشعر، كما عقدت محاضرة بعنوان "الحج عرفة" ناقشها هيثم عمران.