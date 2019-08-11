بالصور.. البدء فى عملية نحر الأضاحي بكفر الشيخ

بدأ المئات من المُضحين، من أبناء محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، فى عملية ذبح الأضاحى، وذلك عقب انتهائهم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرةً.



وتجمع الأطفال والشباب، لمشاهدة عملية ذبح الأضاحى، فى فرحة وسعادة غامرة انتابت الجميع، بهذا النسك الذى شرعه الله سبحانه وتعالى، حيث تعتبر الأضحية من أعظم الأعمال التى يتقرب بها العباد إلى ربهم.



يُذكر أن الآلاف من أهالى محافظة كفر الشيخ، قد أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأحد، بـ360 منتشرة فى جميع مراكز ومدن المحافظة، بجانب عدد كبير من المساجد الكبرى فى نطاق المحافظة.



وشهدت المحافظة، حالة من الاستنفار الأمنى، حيث كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ الخدمات والتواجد الأمنى لتأمين المساجد، وساحات صلاة العيد، والمنشآت الحيوية والهامة، لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.



