زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، دون ورود أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصيني - في بيان اليوم الأحد - أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 7 كيلومترات في مدينة "نيينغتشي" بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، وذلك الساعة 13:10 صباحا بالتوقيت المحلي لبكين.



يأتي هذا عقب أيام قليلة من ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، شرقي مقاطعة (تايوان) الصينية، دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان، أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 30 كيلومترا في البحر قبالة محافظة ييلان شرقي (تايوان) الساعة 28.5 صباحا بالتوقيت المحلي لبكين، فيما اهتزت المباني في العاصمة (تايبيه) لحوالي 10 ثوان.