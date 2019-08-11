تراجع مؤشر الشحن الساحلي للبضائع السائبة في الصين في يوليو

شهدت سوق الشحن الساحلي للبضائع السائبة في الصين انخفاضا عاما في الطلب في يوليو، وفقا لما ذكرت بورصة شانغهاي للشحن.



وأوضحت البورصة أن المؤشر المركب للشحن الساحلي للبضائع السائبة انخفض بواقع 6 بالمئة على أساس شهري إلى 977.26 في يوليو.



وبلغ متوسط قراءة المؤشر 1021.01 منذ بداية عام 2019، بانخفاض عن متوسط بلغ 1149.05 في عام 2018.



وفي الشهر الماضي، شهد المؤشر الفرعي للفحم أكبر انخفاض بمعدل 7.8 بالمئة، تلاه المؤشران الفرعيان للحبوب وخام المعادن.



وبخلاف الاتجاه النزولي، ارتفع المؤشر الفرعي لمنتجات الزيت بنسبة 0.9 بالمئة في يوليو.



وظل المؤشر الفرعي للنفط الخام مستقرا.



وأطلقت بورصة شانغهاي للشحن هذا المؤشر في عام 2001 بإرشاد من وزارة النقل، ليعكس التغير في سوق النقل الساحلي الصينية.