اعتقال شخصين أجنبيين في ميانمار لمحاولة تهريب مخدرات

اعتقل شخصان أجنبيان في العاصمة الميانمارية يانجون لمحاولتهما تهريب مخدرات إلى استراليا، عبر إخفائها في أعمدة مرفقية مُحورة، وفقا لما أعلنته شرطة بلدة اوكالابا الجنوبية، اليوم الأحد.



وضُبطت مع هذين الشخصين كمية 74 كيلو من مخدر الآيس، يوم الجمعة، بالبلدة المذكورة أعلاه، ومعهما مواطن ميانماري كان يعمل مترجما لهما.



ووفقا لبرنامج تبادل معلومات، أبلغت الشرطة الفيدرالية الاسترالية قوة الشرطة الميانمارية، بأن هناك رجلا آسيويا تدور حوله شبهات، وله علاقة بعصابات مخدرات دولية، موجود في ميانمار، ويحاول إرسال مخدرات إلى أستراليا بصورة سرية.



وتحرّت الشرطة الميانمارية عن الشخص واكتشفته فعلا، حيث وصل يانجون في 30 يوليو، واستقر في بلدة اوكالابا الجنوبية، وغادرها ثم عاد من رحلة محلية إلى يانجون يوم الثلاثاء، ومعه رفيق آخر، والمترجم المحلي.