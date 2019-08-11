قتيلان و5 جرحى إثر هجوم لمتمردين في كولومبيا

لقي قياديان مصرعهما وجُرح 5 آخرون، من بينهم قاصر، يوم السبت، خلال هجوم نفذته مجموعة متمردة في مقاطعة كاوكا الساحلية جنوب غربي كولومبيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية.



وقال أوسكار أوكامبو، حاكم كاوكا، إن أعضاء من حرس السكان الأصليين المحلي، الذين يعتبرون سلطة بين مجتمعات السكان الأصليين، تعرضوا لإطلاق نار في منطقة ريفية بين بلديتي كالوتو وتوريبيو، عندما كانوا يستقلون حافلة.



وأُنحي باللوم في الهجوم على منشقين من القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).



وقال كارلوس نيغريت، أمين المظالم، إن "منشقي فارك لا يسيطرون على هذه المقاطعة، ويجب عليهم المغادرة"، داعيا إياهم إلى احترام حرس السكان الأصليين.



وقعت فارك اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2016 وتخلت منذ ذاك الحين عن العنف وتحولت إلى حزب سياسي، لكن بعض الأعضاء رفضوا التخلي عن أنشطتهم الإجرامية.