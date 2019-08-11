ميانمار تواصل الجهود الإغاثية بعد الانهيار الأرضي الأخير

انتشرت قوات ميانمار في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات اليوم الأحد، للمساعدة في جهود الإغاثة بعد أن ارتفع عدد القتلى في آخر انهيار أرضي قاتل إلى 48.



وتهب الأمطار الموسمية كل عام، على ميانمار ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، وتغرق المنازل وتشرد الآلاف وتسبب في حدوث انهيارات أرضية.



لكن الكارثة التي وقعت يوم الجمعة في ولاية مون بجنوب شرق البلاد، كانت الأسوأ في الذاكرة الحديثة وما زال المئات من عمال الاستجابة لحالات الطوارئ يسحبون الجثث من الحطام الموحل في وقت مبكر اليوم الأحد.



وقال زو مو اونج مدير بلدة باونج لوكالة فرانس برس إن العدد الإجمالي للقتلى بلغ 48، ما زال البحث والإنقاذ مستمرين.