رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو مسلمي كندا والعالم بعيد الأضحى المبارك.



وقال ترودو في بيان له اليوم الاحد، ان عيد الأضحى المبارك فرصة للتفكير في قيم مثل خدمة المجتمع والرحمة والكرم، مضيفا ان الكنديين المسلمين يعرضون لنا أفضل هذه القيم على مدار السنة سواء كانوا يدعمون جمعية خيرية أو يساعدون المحتاجين.



وأشاد ترودو بالإسهامات الكثيرة التي يقدمها المسلمون الكنديون للمجتمع الكندي في مختلف المجالات.



يتزامن هذا مع قيام جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم الاحد أول أيام عيد الأضحى المبارك بأداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.