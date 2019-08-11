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رياضة

كندا تسجل رقمين قياسيين وأمريكا تفوز بأربع ذهبيات في ألعاب القوى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجل الكنديان ماركو اروب وجينفييف لالوند رقمين قياسيين في دورة ألعاب الأمريكتين بينما فازت الولايات المتحدة بأربع ذهبيات مع قرب اسدال الستار على منافسات ألعاب القوى في الحدث الرياضي الكبير الذي استغرق 17 يوما.

وسجل اروب المولود في السودان دقيقة واحدة و44.25 ثانية ليفوز بسباق 800 متر متفوقا على ويسلي فاسكيز عداء بويرتوريكو الذي سجل دقيقة واحدة و44.48 ثانية لينجحا في تحطيم الرقم القياسي الصامد منذ عشرة أعوام بإسم الكوبي ايمر لوبيز والبالغ دقيقة واحدة و44.58 ثانية.

وأبلغ اروب البالغ من العمر 20 عاما الصحفيين "أكاد أطير من الفرحة الآن".

وتابع "كنت أتمنى الفوز بميدالية لكندا وتحسين رقمي الشخصي لكن كسر الرقم القياسي لدورة ألعاب الأمريكتين يمثل إضافة".

وحطمت لالوند الرقم القياسي لسباق ثلاثة آلاف متر موانع للسيدات بنحو سبع ثوان بعد فوز صاحبة برونزية نسخة 2015 بالميدالية الذهبية بزمن بلغ تسع دقائق و41.45 ثانية.

وقالت لالوند "ركضت بكل قوة قبل النهاية وبذلت كل مجهودي في آخر مانع لأفوز بالذهب. تحطيم الرقم القياسي لألعاب الأمريكتين يحمل مذاقا خاصا".

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