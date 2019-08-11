شرطة الاحتلال تطلق قنابل الصوت لتفريق المعتصمين بالمسجد الأقصى

أفاد مراسل سكاي نيوز العربية اليوم الأحد، عن إطلاق الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت في باحات المسجد الأقصى لتفريق المعتصمين داخل الحرم.



يتزامن هذا مع قيام أكثر من 100 ألف مصل بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسبا لدعوات المستوطنين باقتحامه، فيما نجح المصلون في التصدي لمحاولات من عشرات مستوطنين اقتحام الأقصى، عقب تجمهرهم عند باب المغاربة، للاحتفال بما يسمونه ذكرى "خراب الهيكل".



جدير بالذكر أن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن قبل يومين تأخير صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 بدلا من الساعة 6:30، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحامه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.