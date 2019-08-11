مدير أمن قنا: استعدادات قصوى لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من تواجدها منذ صباح اليوم الأحد، في مختلف الشوارع والميادين العامة والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وذلك لتأمين المحتفلين من أهالى المحافظة بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تشديدات مكثفة في الأكمنة الثابتة والمتحركة.



ومن جانبه قال اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، رفعت من درجات استعدادها بمختلف المدن والمراكز، فضلًا عن تدشين عدة كمائن أمنية متحركة إلى جانب الكمائن الثابتة وذلك للتأكد من هوية أي غرباء يدخلون إلى المحافظة.



وأضاف مدير الأمن، إنه تم الدفع بقول أمني متحرك بمحيط أماكن الاحتفالات والتنزه لتأمين المواطنين المحتفلين بعيد الأضحى، خاصةً بالقرب من مناطق كورنيش النيل في كل مدينة ومركز بالمحافظة، منوهًا إلى أن أجهزة الأمن تسيطر على الأمن والأمان بالمحافظة خلال احتفالات العيد.