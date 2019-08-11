وكيل أوقاف كفر الشيخ: لم نرصد أى مخالفات فى صلاة عيد الأضحى

قال الشيخ سعد إبراهيم الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات وعددها 360 ساحة والمساجد قُضيت على خير، وأن المديرية قد تمكنت من السيطرة على جميع الساحات، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات المركزية بمديرية أوقاف كفر الشيخ تلقت تقارير الإدارات، والتى أكدت جميعها أن الصلاة تمت فى حالة من الاستقرار والاستمرار والهدوء، دون أية مخالفات.



ووجه وكيل أوقاف كفر الشيخ، الشكر لجميع الأئمة الذين حرصوا على التواجد فى الساحات فى وقت مبكر، مهنئًا أهالى المحافظة، وجموع المصريين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد على الجميع تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالى مصر من كل مكروه وسوء.