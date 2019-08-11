بالسيلفي.. توثيق لحظات الاحتفال بعيد الأضحى في ساحة مصطفى محمود

حرص عدد كبير من المحتفلين بعيد الأضحى المبارك على توثيق لحظات الاحتفال بالتقاط الصور التذكارية و"السيلفي" مع أصدقائهم وأسرهم باختلاف أعمارهم ما بين أطفال وشباب وشيوخ.



وأدى عشرات الآلاف من المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك منذ قليل بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة، ومديرية أمن الجيزة.



وشهد محيط مسجد مصطفى محمود زحاما شديدا من المحتفلين، وسط ط تواجد أمني لقوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف، لتأمين الصلاة والاحتفالات.