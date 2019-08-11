اليوم.. جواتيمالا تختار رئيسها الجديد وسط مخاوف من تحديات الهجرة

تنتخب جواتيمالا اليوم الأحد، رئيسا جديدا سيواجه تحديا كبيرا بعد اتفاق البلاد مع واشنطن على العمل كحاجز ضد الهجرة غير الشرعية تحت ضغط من الرئيس الامريكى دونالد ترامب.



ووقعت الحكومة المنتهية ولايتها، المهددة بالعقوبات الاقتصادية، إذا رفضت وقالت "لا"، اتفاقية في يوليو الماضي لجعل جواتيمالا بلدًا ثالثًا آمنًا للمهاجرين على الرغم من الفقر المدقع والعنف الذي يعصف بأمريكا الوسطى.



يختار الناخبين بين المحافظ أليخاندرو جياماتي، ومنافسه من يسار الوسط السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس.



يأتي هذا فيما قالت ريسا جريس-تارغو، ممثلة أمريكا اللاتينية في مجموعة أوراسيا الاستشارية، إنه في حين أن الاتفاقية تواجه رد فعل عنيف في جواتيمالا، إلا أن عدم احترامها سيعرض البلاد لخطر فرض ضرائب على التحويلات أو الرسوم الجمركية على سلعها.