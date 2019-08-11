رئيس جامعة طنطا يؤدي صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأحمدي



أدى الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك وسط الآلاف من المصلين بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا، بحضور محافظ الغربية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.



وهنأ رئيس الجامعة جموع المواطنين بعيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة وأن يحفظ شعبها وقيادتها من كل سوء.