قيادات الإسماعيلية تؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى

قام محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة واللواء جمال غزالى مدير أمن الاسماعيلية والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة وقيادات الأوقاف بآداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أبو بكر الصديق بحي أول.



وقد أم المصلين فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم والذى ألقى الخطبة التى أوضح خلالها فضائل عيد الأضحى المبارك ويوم النحر والفداء والجائزة الكبرى هبة الخالق سبحانه وتعالى لعباده المسلمين وهى الفرحة والسرور بعيدالأضحى المبارك على المسلمين جميعا.



كما أشار خلالها إلى الاقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفضائل المحبة والسلام ودعوة الدين الاسلامى الحنيف إلى التراحم والمودة ونشر المحبة والسلام والتسامح ونبذ الفرقة بين مختلف الطوائف.