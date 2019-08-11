كوريا الجنوبية والفلبين تعقدان جولة ثالثة من مفاوضات التجارة الحرة

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية والفلبين ستعقدان جولة ثالثة من مفاوضات التجارة الحرة بينهما خلال الأسبوع الجاري بهدف إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين قبل شهر نوفمبر المقبل.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن البلدين أجريتا مفاوضاتهما لإبرام اتفاقية التجارة الحرة في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وستعقدان المفاوضات القادمة اعتبارا من غد الإثنين وتستمر إلى الأربعاء المقبل في مدينة بوسان الساحلية بجنوب كوريا الجنوبية.



وأعلنت سول ومانيلا رسميا في يونيو الماضي بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وحدد البلدان هدف استكمال المفاوضات في اتساق مع قمة كوريا الجنوبية مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بحلول نوفمبر من العام الجاري.

