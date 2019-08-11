بيونج يانج: لن نتواصل مع سيئول قبل أن تفسر تدريباتها العسكرية

قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد إنها لن تجري حتى اتصالات مع كوريا الجنوبية، ناهيك عن الحوار، حتى تعطي كوريا لجنوبية "عذرا معقولا" حول تدريباتها العسكرية المستمرة مع الولايات المتحدة.



صرح بذلك كوون جونج-جون، المدير العام لقسم الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، والذي انتقد فيه كوريا الجنوبية لتدريباتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.



جاء البيان بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين يعتقد أنهما صاروخان بالسيتيان قصيرا المدى باتجاه بحر الشرق، وهو خامس إطلاق منذ 25 يوليو.



يشار إلى أنه من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية المشتركة على نطاق واسع في وقت لاحق من اليوم.



وأضاف كوون أنه بالنظر إلى أن التدريبات العسكرية تضع كوريا الشمالية بوضوح كعدو في مفهومها، ينبغي على كوريا الجنوبية أن تفكر في أنه سيكون من الصعب إجراء اتصال بين الكوريتين ما لم تضع حدا لمثل هذه التدريبات العسكرية أو قبل أن تقدم عذرا معقولا أو شرحا بطريقة صادقة بسبب إجرائها التدريبات.