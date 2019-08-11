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محافظات

جهاز أسيوط الجديدة يوفر سيارات لنقل المواطنين لأداء صلاة العيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:17 ص
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي :
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أدى الآلاف من سكان مدينة أسيوط الجديدة صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحة أمام هايبر بندة على مدخل المدينة الرئيسي.

وقالت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إن جهاز المدينة بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة قام بتجهيز ساحه لصلاة عيد الأضحى أمام هايبر بندة وهي تعتبر من أكبر ساحات الصلاة بالمدينة لتستوعب كافة الاعداد من سكان المدينة.

وأوضحت جيهان عمار إنه تم توفير أتوببسات لنقل السكان من كل مناطق المدينه إلى ساحه الصلاة وعقب الانتهاء من الصلاة تم توزيع الهدايا على الاطفال في جو من الفرحة والسرور وتم عودتهم مرة أخرى الى المناطق التي يسكنون بها بالأتوبيسات.

وأضافت عمار إنه تم التنسيق مع مديرية التموين لضبط الأسعار داخل المدينة ومحاربة الغش التجاري خاصة أيام العيد للحفاظ على سلامة سكان المدينة.

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