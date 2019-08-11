إحباط محاولة تهريب غزلان روسا المحمية فى إندونيسيا

أحبطت قوات الجيش والشرطة في إندونيسيا محاولة تهريب غزلان من فصيلة "روسا" المحمية، من جزيرة كومودو الإندونيسية.



وتمكن فريق مؤلف من الجيش والشرطة في "بيما" بإقليم نوسا تينجارا الغربية من ضبط ثمانية غزلان، واحدة فقط كانت حية، بعدما اصطادها الصيادون في جزيرة كومودو التي يحظر فيها الصيد ونقل هذه الغزلان سواء حية أو ميتة، في الوقت الذي زادت فيه عمليات تهريب الغزلان من الجزيرة عبر بيما.



وقال متحدث باسم الشرطة، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) إن محاولة التهريب تمت في منطقة لامبو، حيث عثر على عدة أشخاص ينقلون حمولة من قارب إلى سيارة فان، وبالتفتيش عثر على الغزلان وفر المشتبه بهم من المكان وألقى القبض على السائق.