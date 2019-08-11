وضع بركان جبل سلامت الإندونيسى فى حالة تأهب

رفع مركز البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية الإندونيسية من حالة التأهب في جبل سلامت في وسط جاوة من العادي إلى الحذر، وهو ثاني أعلى مستوى للتحذير من مخاطر البركان.



وقال رئيس المركز - لصحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت - إنه تم رفع حالة التأهب بعد تسجيل أكثر من 51 ألف هزة في الفترة من أول يونيو إلى الثامن من أغسطس الجاري بالإضافة إلى عدد من الزلازل.



ورصد المركز - خلال تلك الفترة - أن الجبل كان ينثر الرماد البركاني الأبيض على ارتفاع 300 متر من فوهة البركان، على ارتفاع 3432 مترا فوق مستوى سطح البحر. وكان آخر ثوران للبركان في عام 2014.



وزاد النشاط البركاني - المتزايد الآن - من احتمال اندلاع الصخور البركانية مع طرد البركان للحمم البركانية داخل دائرة نصف قطرها كيلومترين من القمة.. ووضعت السلطات حاليا 22 جبلًا في جميع أنحاء البلاد على مستويات عالية من التأهب.