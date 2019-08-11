الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى
الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:31 ص
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام".
وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام".