القيادات التنفيذية بالبحيرة يؤدون صلاة عيد الأضحى باستاد دمنهور الرياضى

أدى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صباح اليوم الأحد، وجمع غفير من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ صلاة عيد الأضحى المبارك.



وعقب انتهاء الصلاة قام الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بإلقاء خطبة العي،د والذى أكد فيها أننا اليوم نحتفل بعيد الأضحى المبارك والذى يأتي بعد وقوف الحجيج بعرفات الركن الأعظم في الحج راجين رحمة الله ومغفرته بعد أن تساوى الجميع أمام الله عز وجل ليباهي بهم ملائكته.



كما أوضح وكيل الوزارة أن عيد الأضحى المبارك هو يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء، وأن وطننا الغالي لهو أحوج ما يكون الآن إلى مضحين وفادِين من أوقاتهم ومن أموالهم ومن كل ما أعطاه الله لهم، حتى تنهض البلاد.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أن الدين الإسلامي قد شرع الأضحية لتكون مثالًا للتكافل بين الجميع وإسعاد الفقراء يوم العيد، وأن ديننا الحنيف قد حثنا على النظافة والطهر والحفاظ على الشوارع والبيئة، وهو ما يجب أن نقوم به بعد ذبح الأضاحي واستخدام جلودها في مصارفها الشرعية.



فيما قام المحافظ بمصافحة المصلين وهنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



ووجه المحافظ بتواجد أتوبيسات مشروع النقل الداخلي المزينة بالأعلام والبالونات وعبارات التهنئة بالعيد أمام بوابات الاستاد لنقل المصلين والمواطنين وتوزيع الهدايا على الأطفال لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وفتح المتنزهات والحدائق لاستقبال المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بها وبالشوارع والميادين.