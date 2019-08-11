رئيس مركز مطوبس بكفر الشيخ يُؤدى صلاة العيد بساحة قناطر إدفينا

أدى المهندس استفتاح على أبوإبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة قناطر إدفينا بمطوبس، والتى نظمتها مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.



وألقى الشيخ محمد شتا، مدير عام إدارة أوقاف مطوبس، خطبة العيد، والتى كانت بعنوان "فضائل ذبح إسماعيل عليه السلام"، كما تحدث عن فضل عشر ذى الحجة، وأحكام عيد الأضحى، وأحكام الأضحية، وما هو هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى العيد.



وتبادل جميع المصلون التهانى بعيد الأضحى المبارك، وحرصوا على التقاط عشرات الصور التذكارية مع بعضهم البعض، وارتسمت على وجوههم الفرحة، راجين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها من كل مكروه وسوء.



يُذكر أن الآلاف من أهالى محافظة كفر الشيخ، قد أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأحد، بـ360 ساحة منتشرة فى جميع مراكز ومدن المحافظة، بجانب عدد كبير من المساجد الكبرى فى نطاق المحافظة.



وشهدت المحافظة، حالة من الاستنفار الأمنى، حيث كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ الخدمات والتواجد الأمنى لتأمين المساجد، وساحات صلاة العيد، والمنشآت الحيوية والهامة، لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.