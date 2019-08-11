"تنورة" و"دى جى" أبرز مظاهر احتفال مركز شباب الإسماعيلية بالعيد

استقبل مركز شباب الإسماعيلية "نادى الإسماعيلي القديم" للعام الثالث على التوالي المصلين، حيث أدوا صلاة عيد الأضحى بساحة مركز الشباب.



وقالت سماح علي، رئيس مجلس الإداراة: "استضافنا هذا العام عرض التنورة والذي يلقي إقبالا كبيرا من الجميع، خاصة الأطفال، إلى جانب ال دى جي، حيث تفاعل معه الجميع في أجواء احتفالية".



واختتمت: "تم تنظيم عدد من المسابقات الرياضية والألعاب، حيث تم منح جوائز عينية للفائزين بمشاركة من مركز شباب الإسماعيلية في الفرحة بعيد الأضحى المبارك".