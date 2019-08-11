بالصور.. "مرور الغربية" يوزع حلوى وورود على قائدى السيارات

وزع قسم مرور المحلة بمديرية أمن الغربية، الورود والحلويات على قائدى السيارات؛ ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك، فى لفتة أثنى عليها جميع قائدى السيارات والمواطنين.



وأكد مصدر أمنى أن اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، وجه جميع ضباط المرور ورجال المباحث المتواجدين بالشارع، بتوزيع ورود وحلويات على المواطنين وقائدى السيارات، لتقليل الفجوة بين الضباط والمواطنين، مشيرا إلى أن تلك اللافتة جاءت بنتائج إيجابية جدا بالنسبة للمواطنين.



وكشف المصدر أن الضباط يقومون بعملهم على أكمل وجة، مشددًا على جميع الضباط بضرورة معاملة المواطنين معاملة حسنة وراقية، لافتًا إلى أن العيد يشهد تأمينا على أعلى مستوى من كافة القطاعات حتى يشعر المواطن بالطمأنينة.