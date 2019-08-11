احتفالات بالمهرجانات الشعبية فى عيد الأضحى بدمياط

احتفل الآلاف من أهالي محافظة دمياط، في ميدان الساعة بدمياط بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تجمهر الأهالي على موسيقى المهرجانات الشعبية، ووجود البلالين والعرائس في مهرجان عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى.



كما ازدحمت الحدائق والمتنزهات العامة في المحافظة، وقام الأهالي والأطفال بالاحتفال والتراقص على الموسيقى.



يذكر أنه تم تخصيص 72 ساحة خلاء لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، موزعة على 6 إدارات من بينها 20 ساحة بإدارة دمياط، كما تم تخصيص 7 ساحات بإدارة الروضة و10 ساحات بإدارة الزرقا، و16 ساحة بإدارة كفر سعد و8 ساحات بإدارة فارسكور و11 ساحة بإدارة كفر البطيخ.