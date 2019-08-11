مجازر كفر الشيخ تفتح أبوابها لذبح الأضاحى مجانًا

فتحت مجازر محافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام المواطنين بمراكز ومدن المحافظة، صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لذبح الأضاحى بالمجان، وتشجيع المواطنين على منع الذبح فى الشوارع، وعدم تلويث البيئة.



وقال الدكتور عبد الحكيم حامد أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنه تم فتح جميع المجازر الرئيسية والقروية بمراكز ومدن المحافظة بصفة منتظمة، اعتبارًا من اليوم الأحد حتى آخر أيام العيد، مع ذبح أضاحي الأهالي والجمعيات الأهلية تحت الكشف والإشراف البيطري الكامل دون رسوم.



وأكد "أبو إسماعيل"، أن هناك 19 مجزرًا ونقطة ذبح منتشرة بجميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، على استعداد كامل لاستقبال الذبائح والأضاحي، لافتًا إلى أن هناك حملات مكبرة تجوب الأسواق، ومحال الجزارة، بالتعاون مع مباحث التموين، بمديرية أمن كفر الشيخ، ومديرية الصحة، ومديرية التموين، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمى، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وأضاف "أبو إسماعيل"، أنه تم رفع كفاءة المجازر منذ فترة، وذلك بصيانة البنية التحتية من "مياه، وصرف صحى، وحنفيات، وخراطيم، والبراويطة، والمحارق، والمسامط، والغاز، والكهرباء"، لتقديم خدمة متميزة للمترددين على المجازر.



وأوضح أن المجازر ونقاط الذبح موجودة في المدن التالية: "كفر الشيخ، وبيلا، والحامول، وبلطيم، وبرج البرلس، ومطوبس، وفوه، ودسوق، والرياض، وقلين، وسيدى سالم"، وأيضًا في قرى: "سنهور المدينة، والجرايدة، والكوم الطويل، وشباس عمير، والجزيرة الخضراء، وشباس الشهداء، ومحلة أبو على".