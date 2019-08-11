"أنا مصراوية" توزع لحوم وملابس العيد على قرى غرب الإسكندرية

وزعت مؤسسة "أنا مصراوية" الخيرية بالإسكندرية، لحوم وملابس العيد على أهالي قرى ونجوع مناطق غرب الإسكندرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا.



وقالت مروة حافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أنا مصراوية"، إن المؤسسة وزعت 700 طقم ملابس عيد على أطفال قرى ونجوع برج العرب، وعلى أطفال عزبة سركيس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأضافت "حافظ" في تصريحات لها، أنه تم توزيع 300 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا أن توزيع اللحوم مستمر حتى ثالث أيام عيد الأضحى، بمنطقة برج العرب، وسوف يشمل التوزيع مناطق بحرى، وحارة اليهود، والطابية وأبى قير.



يذكر أن مؤسسة "أنا مصراوية"، تأسست منذ 4 سنوات، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وهدفها هو خيري تنموي، من خلال إنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المعيلة، ومن لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدات الموسمية خلال فترة الأعياد وشهر رمضان، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة طوال العام.