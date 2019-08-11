بالصور.. دماء الأضاحى تملئ شوارع بورسعيد رغم تحذيرات المحافظ

أقدم مئات الجزارون بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على ذبح الأضاحي بشوارع المدينة الساحلية أمام المحال والشوادر، رغم تحذيرات المحافظ اللواء عادل الغضبان، بشأن حظر الذبح بالشوارع والتأكيد على الذبح داخل المجازر الحكومية



وامتلئت الشوارع المحيطة بالأسواق ومحال الجزارة والشوادر خاصة بسوق مدينة بورفؤاد الكبير بالدماء وفضلات عمليات الذبح، في ظل شبه اختفاء لرجال مديريتي التموين والطب البيطري والأحياء لتنفيذ تعليمات المحافظ.



وكان محافظ بورسعيد حذر من ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين، مشددا علي أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحى فى الشوارع أو يلقى مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار، معلنا أن سعر ذبح العجل الواحد بالمجازر الحكومية مقابل 300 جنيه، بينما الخروف مقابل 75 جنيهًا فقط.