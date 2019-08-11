ميدان أبوالحجاج يحتضن آلاف الأقصريين لأداء صلاة عيد الأضحى

أدى الآلاف من مواطني محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في ساحة ميدان أبوالحجاج، بوسط مدينة الأقصر.



وتأتي ساحة أبوالحجاج المتواجدة على أطلال معبد الأقصر، في المرتبة الأولى من ساحات محافظة الأقصر، التي تجمع أكبر عدد من مؤدي صلاة العيد، والتي تسع لأكثر من ١٠ آلاف مصلي.



وشهدت صلاة العيد في ميدان أبوالحجاج، حضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومدير الأمن، بجانب عدد من قيادات ديوان عام المحافظة، ومديرية الأمن، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات المختلفة، بجانب آلاف المواطنين.



يذكر أن مديرية الأوقاف أعدت ٥٢ ساحة على مستوى محافظة الأقصر لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.