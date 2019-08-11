آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد بالوادى الجديد

أدى صباح اليوم الأحد آلاف المواطنين بمحافظة الوادي الجديد، صلاة عيد الأضحى بمراكز المحافظة الخمسة، وشهدت ساحة مركز شباب الخارجة ونادي الداخلة الرياضي حضور أعداد كبيرة من المواطنين، وقد أدى محافظ الوادي الجديد والقيادات التنفيذية والأمنية صلاة العيد بمركز الخارجة، كما تم تخصيص مصلى للسيدات ووسائل لنقل المواطنين مجانا.



وكانت محافظة الوادي الجديد، خصصت نحو 400 مسجد و77 ساحة لأداء صلاة العيد بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد والتي تولت مهمة تأمين تلك الساحات، حيث تم الدفع بسيارات المرور والحماية المدنية وسيارات الانتشار السريع.



وقد رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحفظة حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية؛ استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.