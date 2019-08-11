الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بأسيوط (صور)

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب خالد لبيب رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الأمن الوطني، والعميد أحمد قدرى أبوحسين وكيل فرع الأمن الوطنى، والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام، والعقيد محمود صبحي المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط.



وتحدث وكيل وزارة الأوقاف في خطبة العيد عن فضل أضحية العيد وثوابها عند الله، وعن فرحة المسلمين بالعيد وصلة الرحم، وهدي النبي محمد صلي الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى، وأهمية أن يقوم جميع المسلمين بالتمسك بالقيم الدينية ونشر المحبة والتسامح.



وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، ووزعت الحلوى والهدايا على الأطفال ابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة، وحرص الشباب والأطفال على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ الذي أعرب عن أمنياته أن يعم الخير والرخاء لمصر ولشعب أسيوط، وأن يكون عيدًا سعيدًا أعاده الله عز وجل على الجميع بالخير والسلام، لافتًا إلى أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد، وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه.