ذبح أضاحى العيد على أنغام الـ"دى جى" فى بورسعيد (صور)

توافد المواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على الأسواق ومحال الجزارة وشوادر الأضاحي، لمشاهدة ذبح أضاحي العيد.



وأذاع الجزارون الأغاني أمام المحال والشوادر الخاصة بعهم من خلال الـ"دي جي" ومكبرات الصوت احتفالًا بالعيد، كما تسابق الأطفال على التقاط صور "سيلفي" مع الجزارين والأضاحي قبل وبعد ذبحها، في جو من المرح والبهجة.



وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أدي صلاة عيد الأضحى المبارك، بالساحة المقابلة للمسجد الكبير بمدينة بورفؤاد مع الآلاف من أهالي المدينة، يرافقه اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسلم.



وخصصت مديرية الأوقاف 9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، وهي: "المعمورة بحي الشرق، وبورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، والرزاق والصفوة، والتوحيد، و6 أكتوبر بحي الزهور، والسيدة زينب والحرمين بحي الضواحي، والشبان المسلمين بحي العرب، والإمام الحسين بحي المناخ.



وانتشر رجال الشرطة بمحيط الساحات والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.