أجواء مفرحة بعد أداء صلاة العيد بالغربية (صور)

سيطرت حالة من الفرحة على المواطنين بمدينة طنطا بعد أدائهم العيد داخل استاد طنطا الرياضي، وخاصة مع وجود عدد من بائعي البلالين ولعب الأطفال،

حيث خرج أفواج من البشر من بوابة الأستاذ مهليين مكبرين وبصحبتهم أبنائهم، وقاموا بشراء البلالين ولعب الأطفال.



وأكد الدكتورة صبرة عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، أن المديرية استعدت لصلاة العيد من خلال تجهيز 261 ساحة رئيسية وفرعية، بينهم ساحة بمدينة طنطا والمحلة، علاوة على ساحة رئيسية بجميع مراكز المدن كى يتمكن المصلين من أداء صلاة العيد بكل يسر.



وأضاف "عبادة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل ساحة عين لها خطيب أساسي وخطيب احتياطي؛ تجنبًا للمفاجآت، وأنه يوجد غرفة عمليات بالوزارة متصلة بغرفة عمليات بمحافظة الغربية، تحت إشراف اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية.