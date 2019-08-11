بالصور.. آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية

أدى الآلاف من مواطني محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الأحد صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك في عدد من الساحات المختلفة.



ويأتي مسجد المطافئ في المرتبة الأولى من ساحات محافظة الإسماعيلية والتي أدى بها الصلاة النائب أشرف عمارة، فيما تحتل ساحة مسجد الزهراء المرتبة الثانية ويليهما ساحة مسجد أبوبكر الصديق وأدى بها محافظ الإسماعيلية الصلاة، التي تجمع أكبر عدد من مؤدي صلاة العيد، والتي تسع لأكثر من 5 آلاف مصلي.



وشهدت صلاة العيد توافد العائلات بأكملها منذ الصباح الباكر، فيما حرصت الفتيات على التقاط الصور التذكارية.



وأعلن الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنه تم تخصيص 61 ساحة لأداء صلاة عيد الفطرالمبارك على مستوى المحافظة.



وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إنه تم تحديد 10 ساحات في إدارة الإسماعيلية و10 ساحات في إدارة أبوصوير و6 ساحات في إدارة القنطرة شرق و7 ساحات في إدارة القنطرة غرب و6 ساحة في إدارة فايد و12 ساحة في إدارة التل الكبير و10 ساحات في إدارة القصاصين.