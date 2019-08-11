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محافظات

محافظ بنى سويف ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:45 ص
محافظ بنى سويف ومدير
محافظ بنى سويف ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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أدى محافظ بني سويف، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة، وذلك بحضور اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

وقدم المحافظ التهنئة لكافة أبناء المحافظة بمناسبة العيد، داعيًا المولى عزوجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركة، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان.

وفي خطبة العيد التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، أكد خلالها على ضرورة الاقتداء بأخلاق النبي "عليه الصلاة والسلام"، واغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد فى أخذ العبر بالتوحد والترابط بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم، لافتًا إلى ضرورة التأكيد على مبادئ الإسلام التي تدعو إلى المحبة والتسامح، وأثر ذلك على علاقة المواطنين ببعضهم،مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع.

وأشار "الخطيب"، في الخطبة، إلى أهم عبرة في عيد الأضحى المبارك، وهي أن الله شرعه لنا الله بمناسبة ذكرى الفداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، وأن ذلك يجسد معان كثيرة من أهمها حرمة وعظم الدماء التي لا يعبء بها في أوقاتنا الحالية الإرهاب الأسود الذي لا يراعي حرمة دماء ولا أوطان ولادين له، ولا يفرق بين مريض ولا صحيح ولا غنى ولا فقير، مؤكدًا على أن الإرهاب كشف عن وجه الحقيقي الأسود، وذلك لن يزيد الأمة إلا وقوفًا صفًا واحدًا في وجهه والقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.

وشارك المحافظ المواطنين فرحتهم بالعيد، وصافحهم والتقط الصور التذكارية معهم، في الوقت الذي تزينت الشوارع والميادين الرئيسية بالأعلام والبالونات التي أضفت البهجة على الاحتفالية والشكل الحضاري لها، وهوما يعد مظهرًا أسعد المواطنين خاصة الشباب والأطفال، وتبادل المواطنون التهنئة بالعيد ودعائهم بالخير واليمن والبركات ولمصر بالأمن والاستقرار.

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