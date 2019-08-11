القيادات الأمنية والتنفيذية بالدقهلية تؤدى صلاة الأضحى (صور)

أدى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، وسعد الفرماوي السكرتير المساعد، واللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد ممدوح الحصى مدير إدارة المرور، والمقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، وقيادات الأوقاف والأزهر، ووكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، والآلاف من المواطنين صلاة عيد الأضحى بمسجد النصر بالمنصورة والساحة المحيطة به.



وألقى الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، وتحدث فيها عن الأعياد في الإسلام، مشيرًا إلى أنها أعياد التسامح والصفح والمحبة والوفاق.



وعقب الصلاة تبادل القيادات التنفيذية والأمنية التهنئة مع مواطني المحافظة، متمنين أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.



وشهد محيط المسجد إجراءات أمنية مشددة وحرص ضباط وأفراد المرور بقيادة العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة على التواجد لتنظيم حركة السيارات.