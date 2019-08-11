"بياعين السعادة" توزع البالونات على الاطفال فى عيد الأضحى بمطروح

وزع شباب مؤسسة بياعين السعادة، هدايا لأطفال محافظه مطروح عبارة عن أدوات مدرسية وبالونات واسميلات تحتوي علي تهنئة احتفالا بعيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى الرسم علي الوجوه وذلك عقب انتهاء الصلاة بساحة زاهر جلال.



وقال أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بياعين السعادة، في تصريح لـ"الدستور"، إنه كعادة كل عيد لـ"بياعين السعادة" أن تحتفل مع أهالي مطروح في ساحات الصلاة، وبالأخص في زاهر جلال بالإضافة إلى توزيع هدايا بسيطة كأقلام وكرسات وعلب ألوان وبالونات ورسم على الوجوه؛ وذلك لرسم الفرحة على وجوه الأطفال.



يذكر أن مديرية أوقاف مطروح أعلنت أن الساحات المحددة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية، منها 30 ساحة بمدينة الحمام، 16 ساحة بمدينة سيوة، 3 ساحات بالنجيلة، 8 ساحات بالعلمين، 12 ساحة بالضبعة، 13 ساحة بمدينة مرسى مطروح منها الساحة الكبرى بمركز شباب مطروح، ساحتين بمدينة براني، وساحتين بمدينة السلوم.