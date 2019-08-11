نادى طلائع الوراق يفتح أبوابه لصلاة عيد الأضحى (صور)

فتح نادي طلائع الوراق، بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، أبوابه أمام المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تزاحم المواطنون أمام المسجد المجاور للنادي، مما دفعهم لفتح الأبواب، واستقبال السيدات بالداخل.



وكانت مساجد منطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، قد استعدت لاستقبال المصلين في عيد الأضحى، عقب الانتهاء من صلاة الفجر، بالساحات الواسعة داخل وخارج المساجد.



وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ودار الإفتاء المصرية، أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأن موعد صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي.