مفتى الجمهورية يتحدث عن التضحية والشهداء فى خطبة عيد الأضحى

إن القرآن قدم لنا مشهد عظيم، ودرس مهم وهو درس "إبرهيمى"، و"إسماعيليى"، والدرس الأول فى الصبر، والثانى فى الانقياد والاستسلام والرضا بما قضى الله سبحانه.





وواصل: "هذه تضحية كبيرة من سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكلاهما أعطانا درس كبير فى التضحية بالنفس.. وهذه لحظة مباركة من لحظات التاريخ حيث اتصلت الأرض بالسماء، ودعا سيدنا إبراهيم بان يرزقه الله من الصالحين، فجاءت البشريات بغلام حليم، وهو سيدنا إسماعيل، ثم يمر الزمان ويكبر سيدنا إسماعيل، إلا أن رؤية مباركة بذبح ولده الذى رزق به من زمان، ورؤى الأنبياء حق، وحينما أخبر ابنه بذلك استسلم ورضى وخضع لله رب العالمين، وأمام أمر الله لابد من الانقياد والخضوع التام"