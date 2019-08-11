احتفالات بالبالونات فى أول أيام عيد الأضحى المبارك (صور)

حرص عدد من المواطنين على اصطحاب البالونات معهم لصلاة عيد الأضحى، تعبيرًا عن الاحتفال بالمناسبة، حيث تواجدوا بها داخل وخارج المساجد في منطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة.





وكان من المعتاد أن تشاهد البالونات مع من هم صغار السن والأطفال، والتي يقدمها الأهالي كنوع من الهدايا لهم أثناء صلاة العيد، إلا أن المشهد كان مختلفًا هذا العام، حيث تواجدت البالونات مع كبار السن من الشباب والفتيات، خلال تأدية صلاة العيد.





وكانت الصلاه فرصة جيدة للبائعين المتجولين بالبالونات، لجلب رزقهم والبيع للكبار قبل الصغار في عيد الأضحى المبارك.



