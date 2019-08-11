بالصور.. سكرتير عام مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط الأهالى

أدى المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام لمحافظة مطروح صلاة عيد الأضحى، وسط أهالي وأطفال المحافظة لأول مرة، بعد توليه منصبه الجديد بحضور الجهات التنفيذية بالمحافظة وذلك في ساحة مركز الشباب.



يذكر أن مديرية أوقاف مطروح أعلنت أن الساحات المحددة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية، منها 30 ساحة بمدينة الحمام، 16 ساحة بمدينة سيوة، 3 ساحات بالنجيلة، 8 ساحات بالعلمين، 12 ساحة بالضبعة، 13 ساحة بمدينة مرسى مطروح منها الساحة الكبرى بمركز شباب مطروح، ساحتين بمدينة براني، وساحتين بمدينة السلوم.



كما أعلنت محافظة مطروح أنه تم افتتاح جميع الحدائق العامة مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى إقامة بعض الحفلات الفنية.