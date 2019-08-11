بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على مشعر "مِنى" لرمى الجمرات

أقبل حجاج بيت الله الحرام جماعات وأفراداً إلى مشعر منى، صباح هذا اليوم العاشر من شهر ذى الحجة، مهللين مكبرين تملؤ قلوبهم الفرحة والسرور؛ لرمي الجمات.





يأتي ذلك بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، ليكونوا قد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم فى "مزدلفة" وسط خدمات متكاملة تحيطهم من كل جانب.



