الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الأضحى من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة





ورافق الرئيس خلال صلاة العيد، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، والذى بدء بآيات من الذكر الحكيم بصوت القاريء الشيخ حجاج الهنداوى، ثم خطبة للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية.