بالصور.. المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى فى الصين وإندونيسيا

بدأت صلاة عيد الأضحى المبارك فى عدة دول، من بينها إندونيسيا والصين حيث احتشد ألاف المسلمين فى الميادين لتأدية صلاة العيد مع بزوغ فجر أول أيامه.



وحرص المسلمون على حضور صلاة العيد، والاستماع إلى الخطبة، كما تواجد الأطفال بصورة كبيرة، فى حين سادت الاحتفالات فى الشوارع، احتفالا بهذه المناسبة العطرة.