خسائر مادية كبيرة فى حريق بمحطة وقود بطرابلس

اندلع فجر اليوم الأحد حريق بمحطة وقود "رقم 99"،التابعة لشركة الشرارة الذهبية، بمنطقة غوط الشعال إحدى أحياء العاصمة الليبية طرابلس، نتيجة عطب كهربائي، بإحدى السيارات أثناء تواجدها بالمحطة للتزود بالوقود.



ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، عن شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية قولها: «إن الحريق تسبّب في خسائر لسيارات المواطنين. إضافة لأضرار لحقت بمضخات المحطة رغم تدخل العاملين بالمحطة من خلال اسطوانات الاطفاء المتواجدة بالمحطة. لكنهم لم يتمكنوا من ذلك».



وأكدت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية في بيان لها، أن الحريق لم ينتج أي أضرار بشرية.



وتشهد طرابلس في الوقت الحالي هدوء تام بجميع محاورالقتال، وذلك مع سريان قرار الهدنة الانسانية التي دعا إليها المبعوث الأممي غسان سلامة، وسط ترقب حذر لحدوث أي خروقات للهدنة.