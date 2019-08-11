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عالم

التحالف العربى: لابد من انسحاب قوت المجلس الانتقالى فى اليمن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:31 ص
التحالف العربى: لابد
التحالف العربى: لابد من انسحاب قوت المجلس الانتقالى فى اليمن
عبير سليم
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شددت قوات التحالف العربي، اليوم الأحد، على ضرورة انسحاب تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي، من مواقع الجيش اليمني التي سيطرت عليها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

ونقلت قناة "العربية" عن مصدر مسؤول في التحالف، قوله، إن "تصريح الانتقالي جيد كخطوة أولى وغير كافية وعليه الانسحاب من المواقع التي استولى عليها بالسلاح".

وأضاف أن "الاجتماع في السعودية سيتم بعد انسحاب الانتقالي من مواقعه".

وكانت قيادة التحالف العربي، طالبت في بيان، مساء السبت، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بوقف فوري لإطلاق النار في عدن اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة، محذرة من أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد من يخالف ذلك.

ودعت قيادة التحالف، "تشكيلات الانتقالي بالانسحاب من مواقع ومعسكرات الجيش اليمني التي سيطرت عليها في عدن".

ووجهت الخارجية السعودية، دعوةً للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى عقد اجتماع عاجل في المملكة، لحل الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، للتصدي لجماعة أنصار الله "الحوثيين".

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